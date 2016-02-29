Стало известно, где на Донбассе резко активизировались боевики: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе террористы нарушали "режим тишины", они резко активизировались на Луганском направлении.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что за указанное время в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

"В Попаснянском районе (Луганской области — ред.) произошло шесть минометных обстрелов позиций со стороны банд. На этих же рубежах обороны противник применял стрелковое оружие и гранатометы", — отметил силовик.

Кроме того, на Донецком направлении враг продолжал активно нарушать "перемирие" на Светлодарской дуге, в районе Горловской агломерации и на линии фронта Авдеевка — Пески — Красногоровка.

"Противник активно применяет тяжелое вооружение — минометы и БМП. Также эпизодически ведется снайперский огонь", — добавил спикер проходящей на востоке нашей страны спецоперации.

По словам Лысенко, на Мариупольском направлении сохраняется чрезвычайно напряженная обстановка. "Активные боевые действия развернулись на двух участках фронта: Красногоровка — Марьинка и Гнутово — Талаковка", — сообщил полковник.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Карта: mediarnbo.org