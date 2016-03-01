Историк объяснил, почему главари ДНР и ЛНР устраивают Кремль

Главари самопровозглашенных ДНР, ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий устраивают власти России, поскольку являются послушными.

Об этом российский историк и политический эксперт Валерий Соловей сообщил "Апострофу".

В то же время аналитик уточнил, что "пока они рассматриваются как марионеточные лидеры, ставленники, которым покровительствует Москва".

"Те, кто были самостоятельными, имели свою точку зрения и могли сопротивляться московской политике, в силу "странного стечения обстоятельств" погибли", — отметил он.

Напомним, ранее координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев заявил, что власти РФ приказали своим пособника на Донбассе ликвидировать неугодных Кремлю боевиков и сепаратистов 25 декабря 2015 года, зачистка будет продолжаться около двух месяцев.