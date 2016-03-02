Эксперт рассказал, кто должен заменить сторонников Сталина и Путина в Украине

Сегодня в Украине отсутствуют настоящие "левые" политические силы, что связано и с общим кризисом "левого" движения, политическим банкротством КПУ и мелкодиванностью социал-демократических групп.

Об этом директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик рассказал на чате в "Главреде".

"К сожалению, часть тех, кто называет себя "левыми", стала агентами "русской весны", пошли сотрудничества с оккупантом и даже участвовали в террористической деятельности против Украины. Часть ушла в подполье. Компартия, несмотря на запрет ее деятельности, пытается пройти реинкарнацию в виде проекта "Новая держава". Однако электоральных перспектив у КПУ нет", — рассказал политический эксперт.

"В то же время есть запрос не на сталинистско-пропутинских "левых", а на "левые" силы, которые действительно защищают права наемных работников, имеют связь с профсоюзным движением, участвуют в акциях низовых инициатив, отстаивают идеи демократии и связаны с глобальным движением социальных форумов. Это должны быть проукраинские "левые", ориентированы не на советское прошлое и русский империализм, а на демократические традиции рабочего и социалистического движений в мире", — подчеркнул политолог.

Он заметил, что в Украине существуют единичные попытки создать подобные объединения: "Во время Майдана в акциях протеста участвовали представители украинских антифа, "левые" молодежные группировки, социалистические кружки, анархисты и т.п.. Можно вспомнить также среду, которая на Майдане подписала "Социальный манифест Майдана". Надеюсь, что именно там созреет будущая украинская "Левая сила", — подытожил Виталий Кулик.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что конфликт на Донбассе будет постоянно кровоточить. Боевики не сложат оружие, а, наоборот, будут провоцировать нестабильность.

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