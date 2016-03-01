Эксперт о Донбассе: там не с кем разговаривать, это управляемые из Москвы фигуры, а игрок — в Кремле

Быстрого мира на оккупированном боевиками и российскими военными Донбассе не будет, ведь боевики не сложат оружие, а, наоборот, будут провоцировать нестабильность.

Об этом директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик рассказал на чате в "Главреде".

"К сожалению, быстрого мира не будет. Мы не можем вернуть историю к 2013 году. Такой, как была Украина до революции, она уже никогда не будет. И речь идет не о территориальных границах — говорится о сущности процессов в стране, об отношениях между территориальными общинами, центром и регионами, отдельными сообществами и т.д.. На данный момент Украина не может себе позволить ни конституционное закрепление особого "статуса оккупированных" территорий Донбасса. Это приведет к приднестровизации и консервации неупорядоченного конфликта, если не на десятилетия, то на годы", — поделился мнением политический эксперт.

"В отличие от постсоветских "замороженных" конфликтов (Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия), конфликт на Донбассе будет постоянно кровоточить. Боевики не сложат оружие, а, наоборот, будут провоцировать нестабильность. Будут проходить обстрелы и террористические атаки. Поэтому нецелесообразно допускать легализацию ЛНР и ДНР посредством проведения выборов, закрепления полномочий, проведения "прямых переговоров" между Киевом, Донецком и Луганском. Там не с кем разговаривать. Эти персонажи являются управляемыми из Москвы фигурами, а игрок находится в Кремле. Вот с ним и стоит говорить, но публично и при как можно большем количестве свидетелей", — подчеркнул политолог.

По его мнению, вернуть Донбасс возможно только путем проведения комплекса военно-политических мероприятий и десепаратизации региона: уголовного наказания виновных в терроризме, убийствах и возвращения информационного пространства этих территорий под контроль Киева, демилитаризации оккупированных областей и восстановления полноценного контроля над украинско-российской границей.

"Половинчатые решения, особые статусы, преференции, приднестровские варианты — это все не вернет Донбасс, а наоборот, создаст условия для его окончательной потери. Сегодня тот, кто говорит о необходимости готовиться к войне, является основным пацифистом в стране. Именно повышение боеспособности, проведение военно-политических мероприятий, наступательная украинская дипломатия гарантируют мир и перспективу реинтеграции Украины", — подытожил Виталий Кулик.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что воюющие на Донбассе пророссийские боевики заинтересованы в получении денег из Москвы, однако от тех, кто не понимает намеки Кремля, будут избавляться радикально.

Читайте больше на "Главреде": Віталій Кулик: основний пацифіст в Україні — той, хто говорить про необхідність готуватися до війни