Адвокат призвал российский суд оправдать Савченко

Сегодня в Россиии продолжаются дебаты в суде по делу украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко.

Адвокат летчицы Николай Полозов, выступая на судебных прениях по делу, призвал суд вынести оправдательный приговор, пишет русская служба ВВС.

Николай Полозов вновь повторил, что защита летчицы считает дело "безумием, сфальсифицированным в угоду интересам политического руководства страны", и обращаясь к суду добавил, что "у вас есть шанс не стать соучастниками этой вакханалии правового нигилизма".

Как известно, 2 марта по делу Савченко начались дебаты. Прокуроры потребовали для лётчицы наказания в виде 23 лет заключения в колонии.

Сегодня слово предоставили защите. Выступавший первым адвокат Илья Новиков заявил, что защита уверена в освобождении Надежды Савченко вне зависимости от приговора.

"Я абсолютно убежден, что в течение этого года и ближайших месяцев при поддержке дружественных нам организаций удастся добиться политического освобождения Надежды Савченко", — отметил он.

Позже ожидается выступление с последним словом самой Надежды Савченко.

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