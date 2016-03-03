Дело "азовца": Краснова посадили под круглосуточный домашний арест

В четверг, 3 марта, Шевченковский райсуд Киева избрал задержанному главе гражданского корпуса "Азов-Крым" Станиславу Краснову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

В то же время агентство уточнило, что соответствующее решение огласил судья Андрей Трубников.

"Еще суд обязал Краснова сдать паспорт гражданина Украины и загранпаспорт, а также обязал органы прокуратуры провести проверку факта его избиения", — отметили журналисты.

В этот же день "азовцу" предъявили новые подозрения: подготовка терактов, шпионаж и государственная измена. "Представители СБУ в суде пытались вручить ему документ о новых подозрениях, но он потерял сознание, и его увезли в больницу", — добавило агентство.

Напомним, силовики "жестко" задержали Станислава Краснова в ночь на 28 февраля на территории Киевской области. Ранее его подозревали в незаконном хранении оружия. Узнать больше о деле "азовца" можно здесь.