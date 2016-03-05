У Порошенко просчитывают варианты, кто может возглавить Кабмин после Яценюка

В Администрации президента Петра Порошенко, несмотря на нежелание Арсения Яценюка уйти с поста премьер-министра, продолжают просчитывать варианты и обсуждать кандидатуры на эту должность.

Источники называют едва ли не самой желанной кандидатурой спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана, пишет Апостроф.

"В 2015 году у "Блока Петра Порошенко" был шанс, что к вопросу премьерства Гройсмана можно будет вернуться после местных выборов, которые должны были продемонстрировать недоверие общества к "Народному фронту". Но политсила Яценюка на эти выборы вообще не пошла и план БПП провалился.

Источники издания утверждают, что сегодня БПП также продолжает рассматривать кандидатуру Владимира Гройсмана в качестве нового премьер-министра. Сейчас у Порошенко отдают себе отчет, что Гройсман вряд ли наберет достаточное количество голосов в парламенте, поэтому рассматривают схему, при которой в случае премьерства Гройсмана, спикером Верховной Рады стал бы Олег Ляшко. Таким образом Банковая планирует заполучить поддержку "Радикальной партии" Ляшко.

Впрочем, как сообщили в беседе народные депутаты из фракции РПЛ, сегодня такой вариант вряд ли возможен, поскольку "коалицию хотят сделать и без них". "С нами прекратили переговоры. Они говорят, что у них есть БПП, "Народный фронт" и некоторые внефракционные депутаты. Поэтому мы им не нужны. Они говорят, что возьмут несколько "тушек", и будет у них коалиция", — жалуются нардепы из РПЛ.

Вместе с тем, у Ляшко отмечают, что заинтересованы принимать участие в новой коалиции при условии, что его партии в переформатированном правительстве достанется часть портфелей.

Сам Владимир Гройсман своего премьерства не исключает. Об этом он недвусмысленно заявил на днях в эфире одного из телеканалов. Но с шансами у него не все гладко — главным препятствием для Гройсмана на пути к премьерскому креслу является то, что он человек Порошенко. Поэтому на его кандидатуру не согласится Запад, ведь тогда вся власть будет сконцентрирована в руках одной партии.

Кроме кандидатур спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана и главы Минфина Натальи Яресько, в качестве предложения на место нового премьер-министра рассматривается вариант с Лешеком Бальцеровичем, который является вдохновителем польской "экономической шоковой терапии".

"Как полагает издание, назначение польского эксперта в Кабмин обсуждается только на уровне слухов и является крайне маловероятным.

Впервые сразу после парламентских выборов 2014 года Бальцеровичу работу в Украине предлагал Порошенко. Известный экономист и бывший польский чиновник каждый раз отказывался. "Я не хочу работать в украинском правительстве, я могу лишь быть консультантом", - говорил Бальцерович.

После Революции Достоинства он довольно часто бывал в Украине и действительно консультировал украинскую власть по вопросам ряда реформ, но на какие-то формальные должности так и не согласился. К слову, украинцы не первые, кто просят Бальцеровича помочь с реформами. В свое время работу ему предлагал президент РФ Борис Ельцин, но, как и в случае с Украиной, Бальцерович не согласился.

Интересно, что Бальцерович отказывается занимать должности даже в Польше. Он часто критикует действия того или иного польского правительства, но сам присоединиться к работе не хочет, аргументируя, что "нужно давать дорогу молодым".

Таким образом, шансы, что Бальцерович возглавит украинское правительство, невысоки. А если он и согласится, то наверняка лишь с командой технократов, не будучи при этом "свадебным генералом" с риском "сжечь" свою репутацию.

Еще один вариант — это нынешний секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, который пользуется поддержкой у части населения страны, но которого упрекали в том, что он "сдал" Крым.

Однако недавно была опубликована стенограмма заседания СНБО, после которой Турчинов из человека, допустившего аннексию полуострова, вдруг превратился в героя — единственного, кто настаивал на активной защите Украины. СМИ и эксперты сразу же увидели в этом попытку "прощупать" возможность премьерства", — пишет издание.

Однако ранее Турчинов сам заявил, что не собирается переходить на работу в Кабмин.

Напомним, политолог Вимталий КУлик заявлял, что после Яценюка должность премьер-министра может занять нынешний министр финансов Наталья Яресько или глава Мининфраструктуры Андрей Пивоварский.