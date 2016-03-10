В штабе АТО назвали "горячую точку" Донбасса

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 49 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центр штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что 42 из атак произошли на Донецком направлении, а горячее всего было в районе города Авдеевка.

"Там враг обстреливал наши позиции из разного оружия: около 21:00 из САУ калибром 122 мм выпустил десять снарядов, а потом использовал и миномет", — отметили военнослужащие.

Кроме того, из БМП террористы открывали огонь по опорным пунктам вблизи Новгородского и Луганского, неспокойно было в пригороде захваченного Донецка, где оккупанты из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции в Песках и Опытном.

"На Мариупольском направлении боевики активизировались у Марьинки, Гнутово и Гранитного, они из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции сил АТО", — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України