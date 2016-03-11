Партнерство на перспективу: что привез Порошенко из Турции

11 марта 2016, 17:28

Агрессия России стала для Украины и Турции катализатором для сближения.

Порошенко и Эрдоган

В ходе двухдневного визита в Анкару Петр Порошенко заручился политической поддержкой стратегического партнера и обозначил курс на углубление экономического сотрудничества.

Турция и Украина с начала года уверенно идут на сближение. Приезд турецкого премьера Ахмета Давутоглу в Киев месяц назад ознаменовался заявлениями о поддержке Анкарой территориальной целостности Украины, вызвавшими волну дежурного возмущения в Кремле, и договоренностью возобновить переговоры по созданию между странами Зоны свободной торговли, которые были приостановлены в 2013 году. В ходе визита Петра Порошенко в столицу Турции президенты стран подтвердили готовность укреплять стратегическое сотрудничество, а также совместно работать над повышением безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

Почетный караул

Президент Турции в очередной раз подчеркнул, что не признает аннексию Крыма, а защита прав крымских татар остается среди приоритетных направлений. Участие России в сирийском конфликте стало для Анкары дополнительным раздражающим фактором, ускорившим ее присоединение к лагерю союзников Украины в борьбе с агрессором. Пришедшие "по приглашению" сирийского правительства российские военные, поток беженцев, ринувший через Турцию в страны ЕС, и сопутствующие экономические проблемы вывели Реджепа Тайипа Эрдогана на передовую противостояния с хозяином Кремля. Безусловно,  являясь членом НАТО, Турция чувствует себя более уверенно в этой схватке, чем Украина, но поддержка соседа, пострадавшего от агрессии — это вклад в победу над общим врагом.

Порошенко и Давутоглу

Президент Турции готов участвовать в процессе по деоккупации Крыма и новых переговорных форматах, включая "Женева+", в рамках которого Порошенко хотел бы видеть за столом переговоров гарантов Будапештского меморандума. Но пока неизвестна дата начала работы в расширенном формате. Очевидно, что противостояние с Россией затянется на годы, а результат политического урегулирования, как в Украине, так и в Сирии вряд ли сейчас кто-то рискнет предсказать. Восстановить украинский суверенитет над оккупированными территориями Донбасса Порошенко надеется до конца 2016-го года, а вот когда удастся вернуть Крым, вопрос с которым в Кремле считают решенным окончательно и бесповоротно, прогнозировать сложно. Но благодаря поддержке Турции Киев не даст о нем забыть.

Порошенко и Эрдоган

Стоит отметить, что активизации партнерства Киева и Анкары в значительной степени способствовало обострение отношений между Турцией и Москвой после того, как осенью прошлого года был сбит российский Су-24, залетевший в турецкое воздушное пространство. После инцидента Кремль обвинил руководство Турции в пособничестве террористам, запретил ввоз турецких продуктов и периодически показательно уничтожает бульдозерами турецкие мандарины, а также закрыл доступ россиянам на полюбившиеся курорты. Анкара как и Киев, потеряв российский рынок сбыта для своей продукции, ищет новые. По оценкам Эрдогана, режим свободной торговли между Украиной и Турцией позволит повысить товарооборот в несколько раз, и к 2020 году он может достичь 20 миллиардов долларов.  Соглашение о ЗСТ планируют подписать до конца текущего года. Обсуждали президенты и возможность снижения для украинцев стоимости туров на турецкие курорты. Не исключено, что этим летом необходимость заполнить пустующие без россиян отели вынудит туроператоров сделать цены на поездки в Турцию более привлекательными. 

Порошенко и Эрдоган

Перспективным выглядит также углубление сотрудничества Киева и Анкары в энергетической сфере. В частности, совместные проекты по обеспечению поставок газа из Каспийского региона в Европу, строительству газовых хранилищ в Турции и использованию украинских ПХГ. Проект "Турецкий поток", как известно, заморожен, и, учитывая нынешние российско-турецкие отношения, вряд ли стоит ожидать активизации в этом направлении в ближайшее время.

Порошенко, Эрдоган, Джемилев и Чубаров

 

Кроме того, Порошенко предложил турецким бизнесменам принять участие в приватизации украинских предприятий. Верховная Рада в начале нынешнего года приняла, наконец, изменения в законодательство, которые позволяют дать старт большой приватизации, исключив российских инвесторов из числа потенциальных участников торгов. Среди более трех тысяч государственных предприятий, которые правительство готово выставить на продажу, найдется немало интересных для зарубежных инвесторов. Турецкая сторона уже приглядывается к украинским угольным шахтам.

Порошенко и Эрдоган

Агрессия России стала для Украины и Турции своего рода катализатором для сближения. Стремление выйти из противостояния с агрессором с наименьшими потерями и вынужденный поиск путей активизации экономического сотрудничества может стать хорошей основой для длительного партнерства между странами.

Порошенко и Эрдоган

фото: president.gov.ua

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Украина Порошенко Эрдоган Турция авторская статья Наталия Гейчук Давутоглу
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