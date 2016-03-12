Боевики резко увеличили обстрелы: поливали огнем наши позиции из запрещенного оружия 75 раз

По позициям наших воинов враг вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов большого калибра и стрелкового оружия.
За прошедшие сутки количество обстрелов российскими боевиками позиций сил АТО по всей линии разграничения резко увеличилась. Всего зафиксировано 75 обстрелов, из них 59 на Донецком, 15 —на Мариупольском, один — на Луганском направлениях.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
Террористы совершили 12 прицельных минометных обстрелов позиций ВСУ близ Красногоровки, Опытного, Песок, Авдеевки, Зайцево и Невельского на Донецком направлении, Марьинки и Чермалыка — на Мариупольском направлениях.
Дважды позиции в районе Авдеевки враг обстрелял из танков и БМП, а около 18.00 из САУ, калибра 122 мм.
Опорные пункты близ Новгородского и Луганского обстреливались из БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По позициям вблизи Песок, Опытного, Зайцево, Майорска враг вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов большого калибра и стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении под огнем гранатометов и пулеметов боевиков оказались позиции близ Марьинки, Водяного и Широкино.
Провоцируя украинских военных, российские террористы вели неприцельный огонь в направлении позиций близ Красногоровки, Опытного, Троицкого, Гранитного и Новозвановки.
Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО на Донбассе террористы нарушали "режим тишины", между ними и силовиками произошло два боя.