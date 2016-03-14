Либо будет по-нашему, либо никак: журналист рассказал о жестком плане Украины по Донбассу

Если западные санкции против России будут ослаблены или сняты, у руководства Украины заготовлены несколько жестких решений.

Они могут вызвать шквал неодобрения со стороны ЕС, но будут хорошо восприняты большинством граждан Украины, говорится в материале журналиста Петра Шуклинова на"Лига.net".

По словам одного из ключевых переговорщиков от Украины в Минске, план Б — это целая цепочка решений, которые прогнозировано негативно будут восприняты на Западе, но будут наверняка позитивно встречены большей частью украинского общества. Последовательность этих действий может быть разной — в зависимости от ситуации. Но в случае решения ЕС ослабить или снять санкции с РФ она может выглядеть следующим образом:

— формально Украина продолжает участвовать в минских переговорах, но они будут длиться годами;

— линия разграничения на Донбассе де-факто становится полноценной границей;

— закон о террористических организациях (Украина официально признает ДНР и ЛНР террористами);

— закон о поражении в правах за преступления против основ национальной безопасности (террористов лишат гражданства);

— всеукраинский референдум о будущем отдельных районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных РФ.

По информации СМИ, идея с законом о лишении гражданства террористов (по модели Франции) снова становится актуальной и сейчас прорабатывается специалистами.

"Мы столкнемся со шквалом критики из ЕС. Потому речь идет именно о запасном плане, альтернативном. Но мы к нему готовы. Так что если кто-то говорит, что альтернативы нет, — она есть. Она всегда была. Но всему свое время", — якобы говорят в Администрации президента.

Один из ключевых переговорщиков от Украины прямо и дословно ответил на вопрос о будущем минских соглашений: "Либо будет по-нашему, либо не будет никак".



Напомним, ранее в МИДе предупредили: Россия провоцирует гуманитарную катастрофу на Донбассе.