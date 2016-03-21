Адвокат уличил российские СМИ во лжи: суд еще не признавал Савченко виновной

Адвокат украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко Николай Полозов заявил, что в России суд еще не признавал ее виновной в совершении "преступлений".

Об том он сообщил Украинской правде.

В то же время юрист уточнил, что распространенная российскими СМИ информация не соответствует действительности.

"Пока оглашают (в суде — ред.) скопированное обвинительное заключение. Потом позиция защиты, исследованные доказательства и только потом вопрос вины", — отметил Полозов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецком горсуде "служители Фемиды" будут зачитывать решение по "делу" арестованной Надежды Савченко в течение двух дней и назовут наказание нашей соотечественнице только в конце.