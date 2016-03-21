Время потерянных возможностей: эксперт назвал главную причину падения рейтинга Путина

21 марта 2016, 15:16

"Русская весна" имеет свой "срок годности", говорит Максим Розумный.

Максим Розумный

Падение уровня доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину происходит по двум причинам — социально-экономической и геополитической.

Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал в комментарии "Главреду".

"Первая и самая главная — социально-экономическое самочувствие россиян, которое сегодня не из лучших. При этом важно, что ожидания россиян по поводу будущего не слишком оптимистичны. Все понимают, что Россия переживает социально-экономический кризис, и никакого выхода или просвета не предвидится. В связи с этим у россиян возникают вопросы: кто виноват, и почему так произошло? По этой причине оценка эпохи Путина будет меняться и рассматриваться как время потерянных возможностей", — говорит политический эксперт.

"Вторая причина заключается в том, что не оправдались ожидания триумфального возвращения России в геополитику. И в отношении Украины ею не были достигнуты поставленные цели: задекларированные проекты "Новороссия" и "русская весна" не были реализованы; присвоение Крыма также сопровождается множеством разнообразных социально-экономических проблем. Да и авантюра в Сирии также заканчивается на противоречивой ноте, когда не совсем понятно, зачем вообще она затевалась", — заметил политолог. 

"Вся история с "Крымнашем" и агрессией против Украины, военная кампания в Сирии — весь этот поворот курса, который мы наблюдали с начала 2014 года (впрочем, такой курс был взят еще в 2007 году и официально провозглашен в Мюнхене на конференции по безопасности), в целом был направлен на то, чтобы отвлечь россиян в условиях объективного ухудшения ситуации в России, когда снижение доверия к власти и падения рейтинга Путина является совершенно ожидаемым и безальтернативным сценарием развития событий. То есть это была своего рода превентивная мера, чтобы хоть чем-то перебить этот тренд, отвлечь от него. Это и было достигнуто идеологической, военной мобилизацией, нагнетанием психологического напряжения", — объяснил доктор политических наук.

"Однако два раза подряд Путину не удастся использовать этот ресурс, поскольку такие операции имеют определенную логику и определенный сценарий развития событий. Так, Гитлер не мог дважды прийти ко власти в Германии, а социализм не мог быть дважды построен в Советском Союзе. Точно так же и "русская весна" имеет свой "срок годности". Очевидно, в России появятся какие-то альтернативные стратегии. Скорее всего, это будет своего рода самоизоляция и сужение публичной сферы как таковой в государстве", — предположил завотделом развития политсистемы Нацинститута стратегических исследований.

"Сколько россияне будут оставаться очарованы своим лидером? Это будет зависеть от той степени закрытости или открытости системы, которую удастся обеспечить российской ФСБ, пропагандой, сектором контроля над экономикой и собственностью. То есть насколько с помощью перечисленных инструментов удастся "закрыть" Россию. Закрытые режимы могут быть довольно долговечными (например, Куба, Северная Корея, Ливийская Джамахирия). Они могут существовать долго, поскольку система построена на персональной харизме лидера. Сколько существует харизма — столько может существовать и система. Но в таких масштабах, как РФ, и в таком обществе, которое не имеет выразительных идеологических перспективных идей, достичь закрытости будет очень сложно", — подытожил Максим Розумный.

Напомним, по данным опроса "Левада-центр", за год количество россиян, которые доверяют Путину, уменьшилось на 10% (с 83 процентов до 73-х). А более двух третей опрошенных россиян (65%) по-прежнему хотели бы видеть Путина на посту главы РФ и через два года.

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Путин падение рейтинг эксперт политолог Розумный
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