Россия использует историю исключительно в своих целях и довольно эффективно манипулирует историческими фактами и событиями.

Об этом экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал на чате в "Главреде".

"Крым — яркое тому подтверждение, — говорит дипломат. — Просто Москве выгодно начинать "историю Крыма" с его захвата Россией. Как и присваивать себе историю Украины, которая в то время называлась Киевской Русью, или Новгорода, который не имел ничего общего с Москвой или даже кражей самого названия Украины-Руси, которую Петр I трансформировал в "Россию"".

"К сожалению, наши западные партнеры "ведутся" на эту историческую агрессию России и не знают ее подлинной истории. В этом я вижу вину и Украины: мы не смогли в простой, но убедительной форме донести правду о настоящей истории Московии и поэтому, к сожалению, имеем эти проблемы", — подчеркнул экс-министр иностранных дел.

"Но верю в то, что последние события, связанные с идеологической агрессией России против Украины и Запада, подтолкнут многих и у нас, и в западных столицах к поиску ответа на вопрос о настоящей России, ее ценности и ментальности", — резюмировал Владимир Огрызко.

Напомним, ранее дипломат рассказал, что Донбасс и Крым стали для Путина "чемоданом без ручки.

Читайте больше на "Главреде": "Володимир Огризко: Росія найкраще розуміє мову ультиматумів".

Дипломат показал на примере Крыма, как Россия использует историю в своих целях

Москве выгодно начинать "историю Крыма" с его захвата Россией, говорит Владимир Огрызко.

Крым, Россия, история, манипуляции, дипломат, Огрызко

Россия использует историю исключительно в своих целях и довольно эффективно манипулирует историческими фактами и событиями.

Об этом экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал на чате в "Главреде".

"Крым — яркое тому подтверждение, — говорит дипломат. — Просто Москве выгодно начинать "историю Крыма" с его захвата Россией. Как и присваивать себе историю Украины, которая в то время называлась Киевской Русью, или Новгорода, который не имел ничего общего с Москвой или даже кражей самого названия Украины-Руси, которую Петр I трансформировал в "Россию"".

"К сожалению, наши западные партнеры "ведутся" на эту историческую агрессию России и не знают ее подлинной истории. В этом я вижу вину и Украины: мы не смогли в простой, но убедительной форме донести правду о настоящей истории Московии и поэтому, к сожалению, имеем эти проблемы", — подчеркнул экс-министр иностранных дел.

"Но верю в то, что последние события, связанные с идеологической агрессией России против Украины и Запада, подтолкнут многих и у нас, и в западных столицах к поиску ответа на вопрос о настоящей России, ее ценности и ментальности", — резюмировал Владимир Огрызко.

Напомним, ранее дипломат рассказал, что Донбасс и Крым стали для Путина "чемоданом без ручки.

Читайте больше на "Главреде": "Володимир Огризко: Росія найкраще розуміє мову ультиматумів".