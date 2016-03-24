Тука утверждает, что на "сепарский" сайт попала его шифротелеграмма к Яценюку

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации (ВГА) Георгий Тука заявил, что на одном из сайтов сепаратистов появилась его шифротелеграмму к премьер-министру Арсению Яценюку.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В то же время чиновник уточнил, что соответствующий факт является промахом местной СБУ.

"Пятая колонна" в ВГА действует! На одном из "сепарских" сайтов выложили мою шифротелеграмму к Яценюку!", — отметил Тука.

"Пятая колонна" в ВЦА діє! На одному з сепарських сайтів виклали мою шифро-телеграму до Яценюка! Вітаю місцеве СБУ за чудову роботу. — Георгий Тука (@tuka_george) 24 березня 2016 р.

Кроме того, в эфире телеканала "112 Украина" губернатор сообщил, что в шифротелеграмме шла речь об обеспечении региона электроэнергией и проблеме, которая возникла с предприятием Луганское энергетическое объединение.

Напомним, ранее Георгий Тука заявил, что на захваченной части Донбасса психологически ни военные, ни добровольцы не готовы к примирению с сепаратистами и сосуществованию с ними.