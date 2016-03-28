Стали известны предварительные итоги внеочередных выборов мэра Кривого Рога

В Кривом Роге Днепропетровской области на внеочередных выборах мэра, по данным параллельного подсчета протоколов с мокрыми печатями, победил действующий глава города Юрий Вилкул.

Об этом пишет 0564.ua.

В то же время издание уточнило, что свои голоса за политика отдали 73,09% избирателей (209 тыс. 406 человек), таким образом, волеизъявление закончилось в один тур.

"На втором месте Семен Семенченко (кандидат от "Самопомочі") — 10,74% (30 тыс. 777), а третьем — Светлана Сова (партия "Сила людей") — 4,6% (13 тыс. 190)", — отметили журналисты.

По их данным, во внеочередных выборах мэра Кривого Рога приняли участие 286 тыс. 600 избирателей. "Явка составила 55,88% от общего числа людей, включенных в списки", — добавило издание.

Напомним, ранее в городе состоялись выборы мэра, после них парламентская ВСК утвердила отчет о нарушениях во втором их туре. В своем решении комиссия признала невозможным установление результатов волеизъявления и рекомендовала Верховной Раде назначить новые выборы.

До этого ТИК Кривого Рога установила, что мэром был избран представитель "Оппоблока", действующий градоначальник Юрий Вилкул, который получил 89 тыс. 209 голосов избирателей, его соперника Юрия Милобога ("Самопоміч") подержали 88 тыс. 457 человек.