Стало известно, какие фракции формируют новую коалицию

Новую коалицию в Верховной Раде формируют фракции БПП, "Народный фронт" и "Батьківщина".

Об этом заявил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко после встречи глав фракций и групп парламента с Президентом Украины Петром Порошенко, пишет УНИАН.

"На завтра договорились о том, что на 12:00 собирают собрание новой коалиции. Формируют коалицию "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Батьківщина", — сказал депутат.

В то же время, поскольку предложения фракции Радикальной партии не учтены, то они остаются в оппозиции.

"Да, БПП, "Народный фронт" и "Батьківщина", — отметил Ляшко, — формируют коалицию, подписываются под кандидатурой Гройсмана на должность премьер-министра, и если договорятся они, состав правительства, очевидно, завтра после обеда и будет это проголосовано".

В свою очередь, лидер фракции "Народного фронта" Максим Бурбак, также сообщил, что завтра будет проводиться учредительное собрание коалиции, где согласились участвовать фракции БПП, "Народный фронт" и "Батьківщина".

"Для того, чтобы все же сформировать коалицию и начинать работать по кандидатуре на премьер-министра, членов правительства и программы действий будущего правительства", — сказал он.

На вопрос: уже 29 марта парламент может проголосовать за назначение председателя Рады Владимира Гройсмана на должность премьер-министра, Бурбак отметил, что завтра главным голосованием является удовлетворение отставки генпрокурора.

На уточнение: или уже после собрания парламент может проголосовать за Гройсмана, депутат отметил, что сначала необходимо согласовать коалиционное соглашение, подписаться под ним и разрабатывать программу действий правительства.

"Если успеют, то пожалуйста, может быть", — добавил Бурбак.

Он также отметил, что был удивлен тем, что лидер "Батьківщины" Юлия Тимошенко подтвердила, что ее фракция "готова подписаться под действующим коалиционным соглашением, то есть планом действий коалиции, что и предусматривает продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом".

Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что Парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" приняла решение о выходе из коалиции "Европейская Украина".