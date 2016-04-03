В штабе сообщили о хороших новостях с фронта: карта зоны АТО

В штабе АТО начали свой отчет о ситуации на Донбассе с хорошей новости о том, что за прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Об этом на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Также, по его информации, значительно уменьшилось количество вражеских обстрелов, в том числе — из тяжелого вооружения.

Так, на Луганском направлении, произошли 2 вражеские провокации на участке фронта Попасная — Светлодарск.

На Донецком направлении противник нарушил режим тишины в Майорске и на участке фронта Авдеевка – Пески; на других оборонительных рубежах вчера было спокойно.

Наибольшее количество обстрелов со стороны оккупантов уже традиционно зафиксировано в районе Авдеевки, где враг несколько раз применил минометы. Обстрелы преимущественно велись уже после захода солнца. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 15 вражеских обстрелов.

На Мариупольском направлении враг нарушил режим тишины 9 раз, в том числе трижды — с применением минометов. Все они произошли во второй половине суток. Наибольшее количество провокаций НВФ зафиксировано на участке фронта Гнутово — Широкино, отметили в штабе.

В штабе АТО ранее отмечали, что боевики снова били по позициям ВСУ из запрещенного вооружения: силовики 4 раза открывали ответный огонь.