Савченко с 6 апреля начнет бессрочную сухую голодовку — адвокат

Со среды, 6 апреля, народный депутат Украины Надежда Савченко, которой в РФ вынесли незаконный приговор сроком в 22 года лишения свободы, начнет бессрочную сухую голодовку с требованием ее немедленного этапирования в Украину.

Об этом сообщил в Twitter ее адвокат Марк Фейгин.

"К сожалению, Вере не удалось после нас с Полозовым отговорить Надю от сухой голодовки. 6 апреля она начинает!" — написал он.

"На преступные действия российских властей против меня и против Украины объявляю бессрочную сухую голодовку начиная с 6 апреля 2016 года. Требую немедленного возврата меня в Украину, запрещаю меня этапировать куда-либо, кроме Украины", — говорится в заявлении Савченко.

К сожалению, Вере не удалось после нас с Полозовым отговорить Надю от сухой голодовки. 6 апреля она начинает! pic.twitter.com/zD3xx4UwuI — Mark Feygin (@mark_feygin) 4 апреля 2016 г.





Напомним, ранее российские СМИ сообщали о том, что Савченко могут обменять на заключенных в США россиян: "торговца смертью" Виктора Бута и наркодилера Константина Ярошенко.