Разведка США назвала три уступки по Донбассу, на которые готов пойти Путин

5 апреля 2016, 09:57

Аналитики отмечают, что РФ становится более заинтересованной в улучшении климата для переговоров по Украине.

Разрушенный Донбасс, иллюстрация

Падение экономики России и низкие цены на энергоресурсы приведут к тому, что Кремль может пойти на уступки Украине в реализации, как минимум, трех пунктов Минских соглашений.

Об этом говорится в отчете частной американской аналитически-разведывательной компании Stratfor, сообщает "Апостроф".

Речь идет о снижении интенсивности боевых действий на Донбассе, доступе международных наблюдателей к украинско-российской границе, а также о смене центров влияния в так называемых ДНР и ЛНР.

По мнению американских аналитиков, основанием для подобного заключения стал вывод Россией своего военного контингента из Сирии, в результате которого начались активные переговоры между Москвой и Вашингтоном. При этом темой дискуссий дипломатов являются не только Ближний Восток, но и Украина.

"Россия становится все более заинтересованной в улучшении климата для переговоров по украинскому кризису", — говорится в отчете.

Аналитики Stratfor первой уступкой считают основное требование Минских соглашений — это восстановление мира на Донбассе.

"Любое проявление сокращения поставок и военного присутствия в так называемых "республиках" может свидетельствовать о желании Кремля достичь компромисса с Украиной и Западом. Однако, если и Москва пойдет на такие шаги, российские силы быстро вернутся на восток Украины, если политические уступки, например, предоставление Киевом автономии Донбассу или отмена санкций со стороны ЕС, не будут выполнены.

По крайней мере, выход РФ с востока Украины, даже если он будет временным, может заставить Евросоюз отменить ограничительные меры, особенно с учетом того, что за это решение выступают несколько стран-членов ЕС", — сказано в докладе.

Как известно, сейчас наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не имеют полного доступа к подконтрольным боевикам так называемых ДНР и ЛНР территориям, поэтому вторая уступка будет касаться доступа международных наблюдателей к российско-украинской границе также является одним из основных компонентов Минска-2.

"Увеличение присутствия ОБСЕ и предоставление ее наблюдателям доступа к границе может раскрыть российские места поставок припасов и персонала. Именно по этой причине Москва не шла на сотрудничество по выполнению этого пункта. Если ситуация изменится, это станет краеугольным камнем касаемо компромисса в реализации военной сферы Минских соглашений", — отмечают эксперты.

И третья уступка касается изменение центров влияния в так называемых ДНР и ЛНР.

"Последние события указывают, что Россия пытается консолидировать лидеров ДНР под "спикера парламента" "республики" Дениса Пушилина (который является представителем боевиков в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию в Минске, — ред.). При этом проходит смещение на второй план лидеров, которые проявляют меньше желания поддерживать позицию Москвы.

В их числе главный соперник и критик "премьер-министра" Александра Захарченко, так называемый "секретарь совета безопасности ДНР" Александр Ходаковский (недавно отправленный в "отставку", — ред.), а также главарь боевиков Гиви, который, несмотря на то, что он был эффективным тактиком, проявил мало дипломатических способностей в ходе переговоров с украинскими военачальниками по поводу боев за Донецкий аэропорт", — отмечается в документе.

"Консолидация верхушки боевиков и подавление деструктивных элементов вроде Ходаковского и Гиви дает РФ возможность быстро прекратить военные операции на востоке Украины. Если это потребуется. С другой стороны, это позволит Москве активизировать операции на Донбассе. Какой бы сценарий не выбрал Кремль, ужесточение контроля позволит России обуздать "раскольников" и усилить контроль над операциями на востоке Украины", — подытожили в разведке.

Напомним, известный российский политолог Лилия Шевцова опубликовала пять причин, почему Западу нельзя уступать президенту РФ Путину в вопросе Украины. 

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