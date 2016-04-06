Порошенко в Японии рассказал, чем он отличается от других политиков "панамских офшоров"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отличается от других политиков из "панамского списка".

Об этом глава государства сказал во время выступления в Японском национальном пресс-клубе, сообщает "112 Украина".

По его словам, офшорный траст был создан для перевода активов банку с хорошей репутацией.

"Обычно используются офшорные аккаунты для минимизации налоговой базы. В этот раз все было наоборот. После того, как я стал президентом, я сразу заявил, что весь свой бизнес прозрачно доверяю крупнейшему инвестору, банка Ротшильд. Этот банк не принял украинские активы и через это мы подготовили специальную структуру, где мы трансформировали все активы и они согласились управлять в слепую доверие мои основные активы, чтобы их можно было отделить от моих политических деяний на время когда я президент.

Это был очень прозрачный процесс. Это нормально практика. Я сделал это не для минимизации налогов, а это было вполне публичное действие.

Украинские СМИ знают, что они зарегистрированы на мое имя. Эта компания не получила ни пенсо из Украины. Это было прозрачное отделение бизнеса от украинского президента. Чтобы не было политического влияния. Я думаю, это основное отличие от других политических деятелей "панамского списка". Я планирую ввести реформу, что сделает невозможным использование оффшорных счетов в Украине", — сказал он.

Ранее Порошенко отреагировал на публикацию западных СМИ, основанную на документах от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, что он основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведения об этом в своих имущественных декларациях, заявив, что юркомпании должны дать исчерпывающие объяснения.

видео: 112 Украина