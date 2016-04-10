На Донбассе обостряется ситуация, число обстрелов сил АТО рекордно возросло

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе число обстрелов боевиками позиций сил АТО рекордно возросло, они 91 раз нарушали "режим тишины".

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что ситуация на востоке Украины продолжает обостряться.

"Российские наемники 91 раз стреляли из вооружения танка, минометов разных калибров, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия", — отметили военнослужащие.

По их данным, враг 11 раз открывал огонь из оружия калибром 120- и 82-мм по Авдеевке, а по защитникам Широкино целился 12 раз, огневые удары из минометов были нанесены в направлении опорных пунктов ВСУ в районах Новотроицкого, Талаковки и Павлополя.

"Из вооружения танков незаконные вооруженные формирования стреляли недалеко от оборонительных позиций Луганского, там по нашим подразделениям осуществлено 15 выстрелов из калибра 125 мм", — добавили в штабе.

"Несмотря на натиск врага, подразделения сил АТО продолжают контролировать ситуацию. За указанный период (сутки — ред.) они вынуждены были 17 раз открывать огонь в ответ", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України