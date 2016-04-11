Савченко хочет задать Путину всего один вопрос — когда ее вернут в Украину

Депутат Верховной Рады, летчица Надежда Савченко хочет задать президенту РФ Владимиру Путину вопрос о том, когда ее вернут в Украину.

Об этом защитник летчицы Николай Полозов пишет на своей странице в Facebook.

"Надежда обратилась к людям, поддерживающим её. Она знает, что 14 апреля состоится прямая линия с президентом Путиным и просит СМИ задать один вопрос. Не "выдадут — не выдадут", а конкретно КОГДА президент Путин собирается вернуть её домой в Украину", — передает слова летчицы адвокат.

"Президенту Порошенко Надежда предложила действовать более решительно в переговорах о её освобождении. Когда вода полностью заполняет плотину, сказала Надежда, в этот момент одна-единственная капля может её прорвать. Она и есть та самая капля. После её освобождения начнётся цепная реакция, которая приведёт к освобождению остальных украинских политзаключённых в России. В конце заявления Надежда подписала "С Украиной в сердце!"" — пишет защитник.

"Пока Надежда Савченко держится, но сил у неё совсем немного. Договорились, что она постарается продержаться до четверга, когда мы снова к ней приедем. Дальше будет видно", — подытожил Полозов.

Напомним, Савченко была незаконно приговорена судом к 22 годам тюрьмы якобы за убийство двоих журналистов, поэтому он объявила в СИЗО сухую голодовку. Медики предупредили Савченко об угрозе внезапной смерти — ее кровь превратилась в "смолу".