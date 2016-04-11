Гройсман отказался возглавить Кабмин — СМИ

Спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман отказался возглавить Кабинет министров Украины.

Об этом сообщил источник во фракции "Блок Петра Порошенко", пишет РБК-Украина.

Сейчас Гройсман и действующий глава правительства Арсений Яценюк поехали на Банковую к президенту Петру Порошенко, пишет издание.

По словам, заместителя главы фракции БПП Алексея Гончаренко, глава Администрации Президента Борис Ложкин отказался занять должность первого вице-премьера в новом Кабинете министров.

Как пишет УНН, Гончаренко также сообщил, что фракция "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" не пришли к согласию с кандидатом на должность премьера Гройсманом по составу правительства.

"Сейчас у фракции БПП и "Народного фронта" и кандидата на должность премьер-министра Владимира Гройсмана разные видения относительно состава правительства", — отметил Гончаренко.

По его словам, во время заседания фракции обсуждались, в частности кандидатура Александра Данилюка на должность министра финансов и Виталия Ковальчука на должность первого вице-премьера.

Нардеп от фракции БПП Мустафа Найем в своем Twitter сообщил, что "Гройсман отказался от поста премьер на переговорах с президентом и Яценюком. Продолжат утром. И эти люди называют нас безответственными?".

Спикер парламент Владимир Гройсман отказался от поста премьер-министра после переговоров с президентом страны... https://t.co/zdxF0m8oHJ — Mustafa Nayyem (@mefimus) 11 квітня 2016 р.





В то же время, как ранее сообщал глава фракции БПП Юрий Луценко, Порошенко сегодня приедет на заседание фракции БПП, чтобы представить окончательный вариант правительства, пишет издание.

фото: УНН