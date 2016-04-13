"Народный фронт" утвердил список министров по своей квоте — СМИ

"Народный фронт" утвердил список министров по своей квоте. Окончательное решение было принято сегодня на вечернем заседании фракции.

Как сообщил "Главкому" источник из секретариата партии, по результатам голосования на пост вице-премьера по гуманитарным вопросам будет выдвинут Вячеслав Кириленко, пост министра экологии должен занять Остап Семерак.

В свою очередь Арсен Аваков продолжит возглавлять МВД, а Павел Петренко — Минюст.

Что касается министерства образования — его, по мнению фракции, должна возглавить Лилия Гриневич.

В свою очередь, на пост министра инфраструктуры после недолгих дебатов была утверждена кандидатура Валерия Лунченко.

Также в будущем правительстве фракция видит и Игоря Жданова, который должен возглавить министерство молодежи и спорта.

Напомним, ранее представители БПП озвучивали несколько другой список нового Кабмина.