ГПУ уволила прокурора Одесской области — не прошел люстрацию

Генеральная прокуратура Украины уволила с должности прокурора Одесской области Николая Стоянова.

Об этом сообщил прокурор ГПУ Владислав Куценко, говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

По его словам, решение было принято после получения результатов люстрационной проверки и письма от президента.

"Вчера вечером указанная проверка была завершена. Сегодня ее результаты легли на стол и.о. Юрия Севрука. Кроме этого к нам с письмом обратился президент Петр Порошенко. Учитывая просьбу президента, Севрук неотложно рассмотрел данный вопрос и уволил Стоянова с должности прокурора Одесской области и органов прокураторы. Указ подписан сегодня, 15 апреля", — заявил он.

Напомним, в пятницу, 15 апреля, президент Украины Петр Порошенко потребовал от и.о. генерального прокурора Юрия Севрука уволить прокурора Одесской области Николая Стоянова.