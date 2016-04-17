Разведчики рассказали, где боевики пытались вытеснить силы АТО

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе боевики пытались вытеснить силовиков в районах ряда населенных пунктов Донецкой области.

Об этом говорится на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ведомстве уточнили, что речь идет о территориях, расположенных возле Зайцево, Майорска, Авдеевки, Марьинки и поселка Пески.

"(Там — ред.) не прекращаются попытки вытеснения сил АТО путем ведения интенсивных обстрелов из стрелкового оружия, гранатометов, 82- и 120-мм минометов", — отметили разведчики.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", почему боевики на востоке Украины с каждым днем все чаще обстреливают позиции украинских военных. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.