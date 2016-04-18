Боевики ЛНР стягивают силы под Счастье и пускают слухи о наступлении сил АТО на Пасху

На временно оккупированной территории Луганской области зафиксирована активность подразделений "народной милиции ЛНР" и регулярных частей ВС РФ, которая не связана с проведением плановой ротации.

По информации аналитотдела ГИ "Права справа", такая активность и скопление техники и живой силы оккупантов наблюдается неподалеку от Счастья, в районе с.Веселенькое, в непосредственной близости от линии соприкосновения.

В 7:30 было зафиксировано прибытие в места постоянной дислокации боевиков в районе Веселенького двух БМП, грузовика ГАЗ-66 с живой силой и тентованных автомобилей "Урал" с боекомплектом.

Передислокацию тяжелой бронетехники и живой силы боевики объясняют ответом на аналогичные действия со стороны ВСУ. Среди боевиков активно распространяют слухи о том, что украинская армия планирует наступательную операцию на Пасху.

Как сообщалось ранее, официальный представитель "Народной милиции ЛНР" майор Андрей Марочко заявил, что украинская сторона якобы перебрасывает к линии соприкосновения подразделения "Правого сектора" и батальона "Донбасс".