Юрист: Савченко — головная боль для Путина, его мало интересует судьба ГРУшников

Украинская летчица Надежда Савченко, которая незаконно приговорена в РФ к 22 годам лишения свободы, является серьезной головной болью для российского президента Владимира Путина. Он ищет какие-то выходы из сложившейся ситуации, и хотел бы как можно больше выторговать из нее.

Об этом старший научный сотрудник Института государства и права им. В. Корецкого НАН Украины, адвокат Николай Сирый сказал в комментарии "Главреду".

По мнению юриста, "российское руководство мало интересует судьба российских ГРУшников Ерофеева и Александрова, оно не переживает за этих персон. Если так сложатся политические обстоятельства, они могут использовать такую форму, как обмен, чтобы снять с себя головную боль, связанную с Савченко", — говорит он.

"Есть признаки того, что такой проект будет реализован. Право позволяет произвести обмен. Но речь не идет об обмене Надежды Савченко на ГРУшников. Речь идет о политической договоренности относительно синхронного выполнения международного соглашения о передаче осужденных. То есть если будут достигнуты соответствующие политические договоренности, возможно осуществление синхронной передачи: Россия дает согласие на отбывание наказания Надеждой Савченко на территории Украины, а Украина, соответственно, соглашается на отбывание наказания Ерофеевым и Александровым на территории России, и это происходит синхронно. А внешне это выглядит как обмен", — отметил эксперт.

По мнению эксперта, этот обмен не является равнозначным.

"Безусловно, нет. На это уже обращали внимание на международном уровне. Если такой обмен произойдет, то он будет свидетельствовать о доброй воле со стороны Украины, потому что более чем очевидно, и на это указывают абсолютно очевидные фактические обстоятельства, что российские ГРУшники Ерофеев и Александров прибыли на территорию Украины с оружием, чтобы осуществить незаконные действия — обеспечить осуществление военной агрессии на территории Украины. Ведь они были участниками боевого столкновения, и во время этого столкновения погибли украинские военные. То есть очевидно, что это — преступление, совершенное на территории Украины.

Что касается Надежды Савченко, то всему миру видно, что она не совершала преступлений, а как гражданка Украины и офицер защищала украинскую независимость и была похищена с территории Украины и обвинена в действиях, которых она не осуществляла. Соответственно, ни при каких обстоятельствах нельзя говорить о правомерности или правильности такого обмена, или что такой обмен является тождественным", — говорит эксперт.

Сирый также подчеркнул, что на примере этой ситуации мы в очередной раз можем убедиться в том, что жизнь человека для российского государства, российской государственности и российской идеологии абсолютно ничего не стоит.

По мнению юриста, с самого начала похищения Надежды Савченко и фальсификации дела это все было, по моему убеждению, срежиссированное действо, направленное на то, чтобы в лице Савченко наказать Украину.

"Российское руководство планировало это сделать в масштабах новосозданной "Новороссии", но это у них не вышло. В результате сегодня Надежда Савченко — это серьезная головная боль Путина, потому что он фактически проигрывает. Он ничего не доказал, а, наоборот, убедил весь мир в том, что Путин и его исполнители (в Следственном комитете, судебном корпусе и другие) — это общая стая преступников. Потому как-то выходить из этой ситуации ему нужно. Путин ищет какие-то выходы и хотел бы как можно больше выторговать из нее", — говорит адвокат.

Сирый также отметил, что больше всего Путин хочет снятия санкций.

"Приблизительно в июне на уровне Европейского союза будет рассматриваться вопрос о продлении или не продлении санкций против России, или видоизменения формата этих санкций, и, я думаю, что вокруг этого события Путин ведет переговоры относительно судьбы Надежды Савченко, чтобы максимально выгодно для себя развязать ситуацию. Думаю, Путин понял, что ему не нужно дальше играть в эту игру, поскольку Надежда Савченко — это боец такого уровня, на который он не рассчитывал", — подчеркнул Сирый.

Напомним, президент Петр Порошенко считает, что они с Путиным согласовали алгоритм освобождения незаконно осужденной Савченко.