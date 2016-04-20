У Кучмы анонсировали освобождение 25 заложников боевиков

В среду, 20 апреля, в Минске (столица Беларуси) состоялась встреча Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ и РФ) по Донбассу, накануне Пасхи наша страна ожидает освобождения 25 заложников боевиков.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь экс-президента Леонида Кучмы, который является представителем украинского государства, Дарка Олифер.

В то же время она уточнила, что освобождение незаконно удерживаемых террористами лиц стало главной темой мероприятия.

"Мы также можем констатировать определенный прогресс в деле освобождения нашей летчицы Надежды Савченко и ожидаем ее возвращения в Украину", — отметила пресс-секретарь.

Между тем представитель нашей страны в гуманитарной подгруппе контактной группы, нардеп Ирина Геращенко написала на своей странице в соцсети, что украинская сторона передала делегатам отдельных районов Донецкой области список из 25 украинцев.

"(Они — ред.)… давно удерживаются в тюрьмах, имеют проблемы со здоровьем. Вместо них (власти Украины готовы — ред.) передать 50 человек, которых разыскивают представители ОРДО", — добавила политик.

Напомним, ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что ни один из заложников в террористической "Донецкой народной республике" не удерживается без согласия кремлевских кураторов.