Война с диверсантами под Горловкой: силы АТО уничтожили 5 и ранили 9 оккупантов

Стали известны новые потери военнослужащих 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов" ВС РФ, действовавших в составе диверсионно-разведывательных групп.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так, 18 апреля при выходе в составе диверсионно-разведывательной группы в районе Зайцево Донецкой области были уничтожены пять и ранены девять российских военнослужащих из 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК ВС РФ.

Ранее стало известно, что 18 апреля силы АТО уничтожили двух военнослужащих 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) и одного военнослужащего 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК. А в районе Зайцеве были ранены шесть военнослужащих 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1-го АК, которые тоже действовали в составе ДРГ.