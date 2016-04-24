Итоги недели. Надежда и освобождение, грядущая безвизовость и диалектика кризиса

24 апреля 2016, 11:44

Увеличение депутатской зарплаты почти в три раза не привело к пропорциональному росту кпд законодателей.

Евгений Магда

Перспектива освобождения Савченко стала более реальной. Еврокомиссия передала проект решения об отмене виз для граждан Украины по инстанции. Порошенко полагает, что парламентско-президентский кризис завершен, но развитие событий заставляет усомниться в этом утверждении.

 В процессе освобождения Надежды Савченко появились первые обнадеживающие тенденции. После вынесения приговора захваченным на Донбассе ГРУшникам Александрову и Ерофееву (их приговорили к 14 годам лишения свободы каждого) российская сторона стала показательно более покладистой. Надежда получила возможность по телефону пообщаться с родными и Петром Порошенко, после чего приняла решение прекратить сухую голодовку. Российское руководство, по всей видимости, намерено максимально увязать освобождение украинской военнопленной с ослаблением санкций Запада против России и интенсивно зондирует почву по этому вопросу. Параллельно Кремль через информационные каналы будет продвигать утверждение "украинская власть не беспокоится о Савченко", которое будет ложиться на благодатный грунт общества, уже третий год подряд живущего в формате "зрада — перемога".

            Европейская Комиссия официально объявила о намерении отменить краткосрочные шенгенские визы для граждан Украины без предварительных условий. Есть основания полагать, что уже летом украинцы при наличии биометрического паспорта смогут посещать страны Евросоюза по упрощенной процедуре. Однако следует понимать: этот жест доброй воли со стороны Брюсселя — далеко не завершение процесса евроинтеграции, и он не слишком приблизил вступление нашей страны в ЕС. Украине предстоит еще выполнить немало домашних заданий прежде, чем членство в Европейском Союзе станет реальным.

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Несложно догадаться, что в Европейском Союзе заинтересованы в скорейшем мирном урегулировании на Донбассе. Судя по последним заявлениям французского министра иностранных дел Жана-Марка Эро, сделанным в Москве, возможно, даже за счет собственно украинских интересов. Значительная часть европейского истеблишмента заинтересована в возобновлении отношений с Россией и ждет только подходящего повода. Трехсторонняя контактная группа в Минске пока не дает оснований для оптимизма. Зато Парламентская Ассамблея Совета Европы дала весьма трезвую оценку происходящего в Крыму и на Донбассе, чем вызвала раздражение российского МИДа. ПАСЕ настаивает на освобождение пленных и заложников и организации преследования лиц, совершивших военные преступления. В Кремле воспринимают позицию ПАСЕ как "меньшее зло" и сосредоточились на работе с другими организациями и VIP-персонами.

Впервые за четыре месяца прошло заседание Совета реформ при президенте, в ходе  которого Порошенко выразил уверенность, что парламентско-правительственный кризис завершен. Борис Ложкин на правах главы президентской администрации обозначил ряд заданий для правительства Владимира Гройсмана, которое на уходящей неделе провело первое заседание. И утверждение главой "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна, и отмена сертификации проверенных на Западе лекарственных препаратов выглядят правильным стартом. У Кабмина нет времени на раскачку, ему нужно практически в еженедельном режиме решения, которые позитивно будут оценены и гражданами, и экспертным сообществом.

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Ситуация усугубляется тем, что обновленная парламентская коалиция не демонстрирует чудес производительности и самоотверженности. Парламентская неделя прошла в бесполезном по факту бодании за правила назначения нового генпрокурора, которым не прочь до последнего времени был стать Юрий Луценко. Однако и формальные партнеры по коалиции, и ситуативные попутчики не проявили энтузиазма в продвижении Юрия Витальевича на Резницкую, где в это время показательно и публично проводят уроки прокурорской этики для Виталия Касько. Увеличение депутатской зарплаты почти в три раза не привело к пропорциональному росту кпд законодателей, у которых по-прежнему отсутствует осознание необходимости поднять национальные проблемы на ступень выше партийных и личных.

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Донбасс Савченко Порошенко Кабмин авторская статья Евгений Магда Гройсман освобождение политика
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