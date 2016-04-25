В Минобороны сотрудники массово провалили проверку на детекторе лжи

Почти каждый второй, а именно 40% сотрудников аппарата Министерства обороны Украины не смогли пройти проверку на детекторе лжи.

Об этом заявил глава Минобороны Степан Полторак в эфире 5 канала.

По его словам, проверку прошли 35 руководителей ведомства, из них около 40% "полиграф" провалили. Полторак отметил, что планирует уволить тех, кто не прошел проверку, и соответствующие решения будут поданы на следующей неделе.

"У меня другого выхода нет. Потому что люди, которые не принимают вовремя решения, люди, которые работали уже 30–40 лет и ничего не меняют в своей работе — у них, кстати, перспектива небольшая. У них вообще большие проблемы по поиску работы. Так, как была построена работа в министерстве — то так система не работает", — заявил министр.

Полторак также уточнил, что изменение личного состава ведомства займет 3–4 месяца.

Также министр заявил, что намерен сократить штаб Военно-морских сил с 500 до 300 человек. "На флоте должен быть штаб не более 300 человек", — заявил Полторак.

При этом он напомнил, что численность флота составляет около 11 тыс. человек, а штаба ВМС — 500 человек.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко поручил силовикам подать предложения по сокращению командного состава.

Видео: 5 канал