Украина должна продумать план устранения главарей ЛДНР

21 апреля 1996 г. в селения Гехи-Чу в Чечне был убит первый президент Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев. По официальной, версии Дудаев был убит в результате удара с самолета ракетой с лазерной головкой самонаведения по сигналу спутникового телефона. По официальной информации, Джохар незадолго до смерти разговаривал с Ельциным. Но в одном из интервью вдова Дудаева Алла сообщила о том, что ее муж говорил с тогдашним лидером российской оппозиции и председателем партии экономической свободы, депутатом Госдумы Константином Боровым, а не с хозяином Кремля.

Эту информацию подтвердил и сам политик, сказав, что действительно разговаривал с Дудаевым по телефону 21 апреля примерно в шесть вечера, и разговор прервался.

"Я не уверен на сто процентов, что ракетный удар произошел во время нашей последней беседы с ним. Но больше на связь он со мной не выходил", — отмечал Боровой.

По информации российских спецслужб, информаторов, сообщивших о месте и времени радиосеанса Дудаева, пришлось купить. За их услуги им заплатили миллион долларов, причем торговлю начали с двух миллионов.

Последней каплей, заставившей политическое руководство России пойти на столь решительный шаг, стало нападение боевиков на колонну 245-го мотострелкового полка в середине апреля 1996 года в Шатойском районе Чечни, под Ярыш-Марды. Тогда было убито около 90 солдат ВС РФ, 50 получили ранения. После этого Ельцин отдал приказ на устранение Дудаева.

Теперь вопрос к военному и политическому руководству Украины.

Последней каплей, заставившей руководство России пойти на физическое устранение чеченского лидера, стала гибель 90 солдат ВС РФ. Мы имеем в негативе Иловайский, Дебальцевский котлы и ДАП. Количество погибших украинских военнослужащих на порядок превышает количество погибших военнослужащих ВС РФ в результате нападения боевиков на колонну 245-го мотострелкового полка ВС РФ.

Г-н Президент, сколько еще должно погибнуть украинских военнослужащих, чтобы вы приняли решение об устранении лидеров ЛДНР?

Неужели в стране, которая вынуждена каждый день оплачивать газ и свет временно оккупированным территориям на сумму 8 млн долларов нет миллиона долларов, чтобы заплатить за услуги местным информаторам, которые сообщили бы о месте нахождения лидеров боевиков?

В начале вооруженного мятежа официальные структуры и их руководство, отвечавшее за луганское направление, доложили правительству о нецелесообразности штурма здания СБУ, тем самым спровоцировав этим решением эскалацию конфликта и многочисленные человеческие жертвы.

Я верю, что за это время ситуация в стране изменилась коренным образом, и в случае активизации боевых действий со стороны боевиков будет принято единственно правильное решение, которое изменит ситуацию в вооруженном противостоянии на Востоке Украины в пользу ВСУ.