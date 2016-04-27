В разведке рассказали, сколько боевиков ДНР и ЛНР орудуют на Донбассе

На временно захваченной части востока Украины орудуют более 34 тыс. боевиков самопровозглашенных ДНР и ЛНР (входят в состав "первого и второго армейских корпусов" соответственно).

Об этом во время брифинга сообщил представитель ГУ разведки Минобороны Вадим Скибицкий, пишет УНН.

В то же время он уточнил, с 2014 года должности командиров террористов занимают исключительно кадровые российские офицеры.

"Общая численность "первого армейского корпуса" составляет около 20 тыс. человек... а "второго" приблизительно 14,5 тыс.", — приводят сведения представителя ГУР журналисты.

По его словам, "российские командиры скептически относились к местному населению и его участию в боевых действиях". "…генералы выделили три категории местного населения — "алкоголики-тунеядцы", "скупщики краденого" и "продавцы краденого", — добавил Скибицкий.

Напомним, ранее заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что Россия продолжает активно помогать орудующим на востоке Украины боевикам, в частности, поставляя им военную технику.