Усиление ПВО. В Крым оккупанты перебросят еще один зенитный ракетный комплекс "Триумф"

В захваченном Крыму РФ усилит противовоздушную оборону —развернет еще один российский зенитный комплекс С-400 "Триумф".

Вооружение скоро "заступит на боевое дежурство", пишет "Интерфакс-Россия" со ссылкой на данные Южного военного округа страны.

"В ближайшее время новый комплекс заступит на боевое дежурство в Крыму по защите воздушного пространства", — говорится в статье.

На полуострове дежурит зенитный ракетный полк оккупантов, оснащенный системой С-400. В Южном военного округе утверждали, что система "Триумф" поступила на вооружение "гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка" в 2016 году.

Ранее уполномоченный президента Петра Порошенко по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев говорил, что оккупанты завезли в Крым 250 тысяч человек из самопровозглашенных "ЛДНР" и еще около 300 тысяч — из России.