После Майдана к власти пришли люди, не имеющие к нему отношения — Кравчук

В результате Майдана в Украине к власти пришли люди, которые не имеют отношения к Революции Достоинства.

Об этом заявил первый президент Леонид Кравчук во время круглого стола относительно всеукраинского референдума 1991 года.

"Прошло четыре года. Мы даже не знаем, кто же был главным врагом этого Майдана и перестрелял людей, которые стояли за независимую Украину. Более того, уже забываем об этом Майдане. Его начинали одни люди, ко власти пришли другие. Они к Майдану имеют такое отношение, как я — к солнечному затмению", — сказал он.

Как пишет gazeta.ua, Кравчук также объяснил, почему требования Майдана не воплощаются в жизнь.

"Потому что те, кто его начинал и провозглашал высокие идеи, — передали его в другие руки. Ничего нельзя забывать. Майдан продолжается", — сказал Кравчук.

Напомним, ранее в Украине отмечают четвертую годовщину начала Евромайдана.