У Яценюка предлагают наказывать за публичное унижение Революции Достоинства

Парламентская фракция "Народный фронт" будет инициировать внесение изменений в законодательство относительно установления ответственности за публичное унижение Революции Достоинства, памяти "Небесной сотни" и всех героев, погибших в борьбе за независимость и свободу страны, сообщает пресс-служба партии.

"Народный фронт считает недопустимыми циничные высказывания по героических страниц украинской истории, к которым начинают прибегать представители пророссийской "пятой колонны", мечтая переписать историю по кремлевскими клише в рамках пропаганды страны-агрессора", - заявили в НФ.

"В частности, мы убеждены, заявление депутата Мураева на его телеканале, в которой он назвал революцию Достоинства "государственным переворотом" - это четкий сигнал того, что антиукраинские силы стали все больше расправлять плечи и перешли в прямую и открытую информационную атаку на страну, наши символы и наших героев. Это прямой вызов каждому гражданину нашего государства, семьям погибших, нашим бойцам, стоящих сегодня на востоке Украины против российских орд, каждому патриоту. Российская агентура, которой удалось спрятаться за мандатами, испытывает нас на готовность проглотить их грубые информационные атаки. Однако мы должны и дадим им ответ", - отметили в пресс-службе НФ.

Поэтому Народный фронт предлагает "защитить Революцию Достоинства законодательно" и обращается ко всем политическим силам в парламенте поддержать такую ​​инициативу.