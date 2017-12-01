В штабе АТО рассказали, какое направление остается эпицентром нестабильности на фронте

В зоне проведения АТО на Донбассе российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций ВСУ, в том числе и из оружия, что давно должны были отвести от линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции (АТО) в Facebook.

По информации штаба, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Как и несколько дней подряд, эпицентром вооруженной нестабильности осталось Луганское направление.

Боевики выпустили более 20 мин различных калибров по украинским опорных пунктам у Новотошковского, Новоалександровки и Новолуганского.

Кроме оружия, запрещенного минского соглашениями, боевики осуществляли провокации с использованием вооружения БМП неподалеку Зайцево и Лозового. Вблизи Крымского и Желтого противник нарушал перемирие с применением гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования из крупнокалиберных пулеметов и автоматов обстреливали подступы к Каменке, а на Приазовье, из гранатометов и легкого пехотного вооружения, — опорные пункты у Водяного.

ранее сообщалось, что ВСУ на Светлодарской дуге освободили несколько населенных пунктов.