На "Марше за импичмент" сторонники Саакашвили растоптали невыполненные обещания Порошенко

В Киеве участники акции "Марш за импичмент", которая была инициирована экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, растоптали невыполненные обещания президента Петра Порошенко.

Митингующие собрались в парке Тараса Шевченко около 12:00 в Киеве. Колонна протестующих прошла через бульвар Шевченко на Крещатик, далее продвинулась до аллеи героев Небесной сотни. Затем митингующие вышли на Банкову.

Протестующие заявили, что намерены выбросить "на мусорник истории" все обещания президента Порошенко, которые он дал, но не выполнил.

Собравшиеся выбросили свои транспаранты, а затем начали их топтать, сообщает NewsOne.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Молдовой задержали соратника Саакашвили, пытавшегося незаконно попасть в Украину.