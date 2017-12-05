"Они лживые твари". Саакашвили ответил на обвинения Луценко

Обвинения Генпрокуратуры в финансировании протестных акций сторонников Михеила Саакашвили беглым олигархом Сергеем Курченко являются "фейком".

Об этом сам экс-глава Одесской облгосадминистрациизаявил в комментарии "Громадському ТВ".

"Мне плевать, что там говорил Луценко. Они лживые твари", — сказал Саакашвили.

На повторный вопрос политик заявил: "Это абсолютный фейк".

Говоря о том, как ему удалось выйти из машины силовиков, Саакашвили добавил: "Люди меня вынули оттуда".

Саакашвілі назвав "абсолютним фейком" звинувачення в отриманні грошей від олігарха-втікача Сергія Курченка, озвучені генпрокурором Луценком pic.twitter.com/34vjHBtf6Z — Hromadske.UA (@HromadskeUA) December 5, 2017





В то же время, выступая под стенами Рады, Саакашвили заявил, что СБУ превратилась в филиал ФСБ.

"У них есть договоренность с Путиным, а также с грузинским олигархом, крупнейшим частным акционером "Газпрома" Иванишвили, для того, чтобы сплавить меня в грузинскую тюрьму под наблюдением Путина и избавиться от меня в Украине. То есть, избавиться от громкого голоса, который говорит, что они воры…", — заявил экс-глава Одесской ОГА.

Он также добавил, что "Порошенко был чистильщиком туфель Януковича и основателем Партии регионов!".

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил о нейтрализации московского плана "русской зимы" в Киеве, в ходе которого за счет "Януковича-Курченко" планировался захват здания Верховной Рады и водворение туда Саакашвили.