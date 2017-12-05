Саакашвили рассказал об угрозах со стороны Порошенко и открестился от Курченко

Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что не знает, кто такой Сергей Курченко.

В комментарии под стенами Верховной Рады он также заявил, что обнародованная запись разговора экс-президента Грузии с ним поддельная.

"Я вообще не знаю, кто такой Курченко. Я с ним не общался, я не знаю как он выглядит и у меня нет ничего общего (с ним, — ред.). Я знаю Путина, могли бы сделать мое аудио с Путиным", — рассказал Саакашвили.

По его словам, представитель президента Петра Порошенко угрожал ему созданием компромата.

"Они испугались марша на прошлой неделе. Ранее Порошенко присылал ко мне Грановского, который прямо угрожал, что если я не уберусь из страны, если я не прекращу говорить о коррупции, особенно в военной сфере, то они создадут компромат и они все выкинут по линии СБУ", — утверждает экс-президент Грузии.

Он заявил, что будет оставаться под Радой.

"У меня план оставаться здесь. Я призываю людей присоединяться, многие едут из регионов. Мы будем оставаться и требовать от парламента разобраться с лживыми правоохранителями и начать процедуру импичмента за кражи Порошенко", — подытожил Саакашвили.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция получила постановление Генпрокуратуры об объявлении Саакашвили в розыск.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко поставил Саакашвили ультиматум: есть 24 часа на добровольную явку к следователю.