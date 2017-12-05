Генпрокуратура ослабляет возможности НАБУ. В ЕС прокомментировали скандал в Украине

В Евросоюзе сделали заявление по поводу конфликта между украинскими правоохранительными органами и возложили вину за обострение на Генеральную прокуратуру.

Во вторник, 5 декабря, Европейская служба внешних действий распространила заявление за подписью спикера Майи Косьянчич о ситуации в сфере борьбы с коррупцией в Украине, сообщает официальный сайт ЕСВД.

"Публичное раскрытие расследования фактов коррупции со стороны Генеральной прокуратуры существенно ослабляет возможности Национального антикоррупционного бюро проводить эффективные расследования, а также подрывает веру людей в возможность эффективного противодействия коррупции", — говорится в заявлении пресс-секретаря ЕСВД.

В Брюсселе напомнили, что борьба с коррупцией остается "ключевым элементом развития отношений Украины и ЕС", и отметили, что от эффективности антикоррупционной компоненты зависит успех всех других реформ.

В Евросоюзе призвали украинскую власть "усилить свои усилия для того, чтобы обеспечить независимость, операционную способность и эффективность антикоррупционных институтов". "Работу этих органов надо усиливать, но не подрывать", — упрекнули в ЕСВД.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что борьба с коррупцией в Украине тает с каждым днем.