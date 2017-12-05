"Их интересует вся Украина". Генерал в отставке объяснил, где ждать вероятного удара РФ

Активизация боевиков на Светлодарской дуге призвана отвлечь силы АТО от направления главного удара.

Об этом заявил генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата.

Говоря об обострении в районе Светлодарской дуги, генерал признал: "Прежде всего, этот участок выгоден противнику для осуществления подобного рода провокаций. Он выбирается не случайно — к этому подходят профессионально". Он добавил, что "этим участком мог бы быть любой участок, где бы можно было нанести максимальное поражение противнику".

Он убежден в том, что "эта демонстрация отвлекает силы и средства Вооруженных Сил Украины, их военное руководство от истинных намерений противной стороны". "Отражая удары на этих участках, ВСУ должны готовиться к более масштабным действиям на других участках", — предупредил генерал в комментарии "Обозревателю".

По его оценкам, "самым опасным направлением было и остается мариупольское". Кроме того, "нельзя исключать и столицу Украины", поскольку "планы могут быть гораздо масштабнее". "Их интересует, прежде всего, вся Украина, а частные действия на отдельных участках — это не то".

"Мы должны быть готовы к тому, что на всей линии соприкосновения с пророссийскими сепаратистами могут быть те или другие провокации, однако основной удар может быть в совершенно другом направлении. Мы должны быть готовы к противодействию другого масштаба", — убежден Лопата.

Напомним, ранее волонтер рассказал, как боевики получали "люлей" от "третьей силы" на Светлодарке.