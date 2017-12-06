Эксперт: Луценко наносит ответный удар по НАБУ

Сегодня Юрий Луценко выступал в Верховной Раде. Генпрокурор говорил о достижениях ГПУ и антикоррупционеров с НАБУ и САП. Говорил он и по войне силовых структур.

Я ожидал, что он будет "мочить напалмом" Сытника (а НАБУ есть за что мочить - от незаконной провокации взятки до применения незаконной спецтехники). И не нужно мне рассказывать о том, что "иначе НАБУ не может работать".

Я не воспринимаю две вещи: запреты и ограничения, а также двойные стандарты в деятельности правоохранительных органов. Потому что и первое, и второе приводит к диктатуре.

Во-первых, Луценко достаточно четко озвучил вопрос относительно правовых оснований функционирования НАБУ. Закон о НАБУ действительно предусматривает "открытый конкурс" для сотрудников агентства. Конкурс, Карл! И это вопрос не к Луценко, а к авторам закона о НАБУ. Потому что они сами (все эти оптимистические "пустые барабаны") вписали в закон эту норму. Эй, авторы закона! Это вы сами подставили НАБУ. Еще раз - не "закрытые конкурсы" (как заявляет Сытник), а "открытые конкурсы" с привлечением общественности.

Во-вторых, НАБУ, оказывается, имело собственную незарегистрированное спецтехнику. Прослушка таки была в НАБУ. У меня вопрос: а у кого еще есть такая техника? У частных охранных агентств, связанных с "еврооптимистами", оппозиционных или провластных олигархов? Мне действительно интересно.

Во-вторых, есть необходимость внести изменения в законодательную базу о деятельности НАБУ, в то же КПК. Снимите эти противоречия в законодательной базе.

Луценко предложил выход из ситуации:

а) внести соответствующие изменения в закон о деятельности НАБУ;

б) зарегистрировать спецтехнику в СБУ (как того требует закон);

в) обеспечить обмен информацией между НАБУ и САП.

А теперь скажу вещь, которая многим не понравится: НАБУ не защитят еврооптимисты. Они сдулись.

Не помогут и американское посольство с Госдепом. Знаете почему? А потому, что в Вашингтоне нет единого знаменателя по вопросу Украины.

Трампу вообще эти темы не интересны. В Госдепе скоро замена, в ЦРУ новый человек. ФБР перетрусят в течении ближайшего полугодия.

Не на США нужно надеяться НАБУ, а искать новых союзников и партнеров Украины. В частности, в экспертном сообществе вне грантоедской среды.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества

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