СМИ подсчитали процент лжи в высказываниях Порошенко

Президент Петр Порошенко крайне редко в публичных выступлениях говорит откровенную неправду.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенное проектом VoxCheck.

Из 133 его высказываний за два года, только в 8 случаях (6%) Порошенко использовал ложь.

Однако он часто преувеличивает и пытается показать ситуацию либо лучше, чем она есть на самом деле, либо более сложной. 22,5% проверенных высказываний - именно такие. К примеру президент, сказал, что 2,2% роста ВВП были достигнуты в результате жестких реформ правительств Яценюка и Гройсмана. Но не добавил, что этому также способствовали большие урожаи и мировые цены на черные металлы.

Чаще всего Порошенко говорит об экономике Украины (16,5% всех цитат). ВВП, инфляция, промышленность, состояние золотовалютных резервов – во всем этом он очень хорошо разбирается и практически всегда излагает данные правильно. Вторая популярная у него тема - война и состояние вооруженных сил (преимущественно в разрезе повышения мощи армии и средств, выделяемых из бюджета на ВСУ). Таких цитат насчитывается 15%.

В целом, стратегия публичных выступлений президента - концентрация на позитиве. 72% его цитат из проверенных VoxCheck имеют положительные коннотации. Он любит говорить о достижениях, повышении и росте. "Украина растет в международных рейтингах", "экономика вышла из крутого пике", "товарооборот поднялся" - все эти факты правдивы. Однако о низком притоке инвестиций из-за рубежа или медленном восстановлении экономики Порошенко не говорит. Равно как и о борьбе с коррупцией − данной теме посвящено лишь 5% цитат из проверенных.

Почти в половине выступлений он опирается на статистические показатели − в 43% цитат используются какие-либо данные.