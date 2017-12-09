Саакашвили в СИЗО объявил бессрочную голодовку

Задержанный экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили объявил о начале голодовки.

Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий после завершения следственных действий, пишет УНИАН.

"Саакашвили заявляет о начале бессрочной голодовки. Также он будет противодействовать любым попыткам принудительного кормления", — сообщил он.

По словам адвоката, в случае, если суд изберет меру пресечения Саакашвили в виде 60 суток ареста, он "еще более жестко будет продолжать голодовку".

Напомним, 8 декабря силовики задержали Михеила Саакашвили.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили поместили в СИЗО. По словам генпрокурора, Нацполиция обнаружили местонахождение Саакашвили на ул. Отрадной в Киеве. Планируются следственные действия и обращения в суд об избрании меры пресечения.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что Саакашвили подозревают в совершении преступлений по трем статьям: ч.1 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст.256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.