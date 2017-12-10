Эмоциональный крик души Яроша о борьбе политиков: умоетесь своей кровью

Народный депутат Дмитрий Ярош возмущен бесконечной борьбой политиков всех против всех и предрекает, что эта битва приведет к тому, что они "умоются своей кровью" после возвращения с фронта защитников Украины.

Об этом экс-глава "Правого сектора" написал на своей странице в Facebook.

"Крик души… Как же вы, мудаки, задолбали своей бесконечной битвой всех против всех! В то время, когда каждый день на фронте, в нашей национально-освободительной войне, погибают украинцы. Вы же, пид...расы, их мизинца не стоите! Неужели у вас, тыловые крысы, отсутствует инстинкт самосохранения? Неужели вы, уроды, ряженые в патриотов со всех сторон ваших эфемерных баррикад, думаете, что мы, люди четыре года, не выходящие из боя, все вам простим и забудем!" — написал он.

Ярош отметил, что не все добровольцы и патриоты погибнут на фронте и еще вернутся, чтобы предъявить претензии политикам.

"Мы же, придет время, будем бичом в руках божьих. И все получат "по плодам их". Это не угрозы. Это ваша перспектива. Конкретная. Без надежды рассчитываю, что вы остановитесь в разрушении нашего государства. А если нет — умоетесь своей кровью. Это мы, кто воюет против внешнего врага, хорошо научились делать: лить вражескую кровь. Да. Это эмоции. Но вполне контролируемые", — предупредил он.

Как известно, в Украине набирает обороты конфликт между силовыми структурами. Генпрокуратура объявила сотрудника НАБУ в провокации дачи взятки. В НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".

Кроме того, продолжается конфликт между властью и сторонниками партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.

Саакашвили задержали в Киеве вечером 8 декабря. Его отправили в Главное управление Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области. Затем, по данным генпрокурора Юрия Луценко, политика поместили в изолятор временного содержания СБУ.