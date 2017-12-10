Террористы несколько десятков раз обстреляли позиции ВСУ - штаб АТО

Террористы за минувший день, 9 декабря, 39 раз обстреляли позиции украинской армии по всей линии конфликта на Донбассе.

Такую информацию обнародовали представители штаба Антитеррористической операции на странице в соцсети Facebook.

По их информации, боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины из минометов различных калибров. Наболее активно режим прекращения огня нарушался в темное время суток. В случаях, когда враждебные обстрелы составляли непосредственную угрозу жизни и здоровью украинских военных, то они открывали ответный огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее в Минске согласовали дату отвода войск от Станицы Луганской.