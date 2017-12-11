Тука объяснил, почему россияне снова выбирают Путина

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в ходе чата на "Главреде" заявил, что россияне, вновь избирая своим президентом Владимира Путина, не знают как жить иначе, они не видят другого пути развития государства.

По его словам, тот факт, что "россияне выбирают себе в лидеры государства правителя, который втягивает Россию в войны, и они этим не наелись, то, возможно, это их картина мира"

"С моей точки зрения — и я неоднократно об этом говорил — западная модель демократии подходит далеко не каждому обществу. Из-за национальных особенностей, исторического опыта. Не стоит вводить модель управления одного государства в другом. В случае, когда речь идет про Россию, там как была, так и остается "византийщина", никакой демократии там не было, и, как мне кажется, этого никто не требует. Несколько лет назад я практически прекратил общаться с россиянами, потому что начал слышать от них во время революции: "Та че вы там, хохлы, ну чего вы тут выпендриваетесь?". И это были самые обычные люди. Это не политическая точка зрения, так они оценивают мир, им кажется злодейским, что "хохлы хотят жить по-другому".

Они нас воспринимают как униатов, отколовшихся еретиков, которых нужно вернуть в лоно московского патриархата. Это точка зрения может измениться, но России придется для этого пройти через большую кровь. Я хотел бы видеть распад этого государства на отдельные улусы. Говорить, что распад России невозможен, это не понимать реального состояния вещей. В случае некоторых обстоятельств социальных политических и внешних это может случится. В 90-х американцы поддерживали Ельцина, потому что не хотели возникновения десятка государств с ядерным, химическим и бактериологическим оружием. Сегодня миру надо думать о том, не "как контролировать ядерное оружие под началом Кремля", а "как его контролировать после демонтажа власти Кремля", — подчеркнул Тука.

Напомним, в Кремле переизбрание Путина приказали превратить в праздник.

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